Monheim Aktionstag Haus Bürgel : Mit den Römern auf Du und Du

Beim Aktionstag auf Haus Bürgel übte Clara (8) bei Gaius Tullius Lupus das Speerwerfen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Beim Aktionstag auf Haus Bürgel hatten traditionell auch wieder Legionäre ihr Zeltlager aufgeschlagen. Kinder konnten sich im Bogenschießen und Speerwerfen üben und die Schwere der Ausrüstung testen.

Zu einer kleinen Zeitreise brachen viele Besucher auf, die sich am Sonntag in und um das Haus Bürgel tummelten: Zahlreiche Familien schlenderten über den gut besuchten Platz, schauten sich an den unterschiedlichen Aktionsständen um, die zum Basteln und Probieren einluden. Im Garten des Gutshofs erwachte dann eine lang zurückliegende Zeit zum Leben: Römische Soldaten hatten hier in voller Montur ihre Zelte aufgeschlagen, präsentierten ihre Waffen, ihre Werkzeuge, mahlten Getreide, entfachten ein kleines Feuer und ließen neugierige Besucher das Schutzschilde Probe tragen.

Wenige Meter weiter lud Gaius Tullius Lupus die jungen Gäste zum Speerwerfen ein. Statt einer scharfen Spitze aus schwerem Metall prangte hier am Ende des langen Holzstabs eine geformte Speerspitze aus Filzstoff. Durch eine Öffnung hindurch sollten die Besucher schließlich ihr Wurfgeschoss schießen. Selbstbewusst trat Clara (8) an den Römer heran, bat um ein Probewerfen, der ihr mit einem freundlichen Nicken bewilligt wurde. Einmal kurz das Auge zusammengekniffen, das Ziel anvisiert und mit Schwung den Speer geworfen, zeigte sich, dass die kleine Clara gar nicht mal so schlecht zielen kann.

Info Durch die über 32 Stationen, die an diesem Tag in und um Haus Bürgel geboten wurde, konnten Familien gleich mehrere Stunden auf dem Gutshof verbringen. Zu diesem besonderen Tag war der Eintritt ins Museum sowie die Führungen durch das Museum, zu den Honigbienen von Imker Manfred Krüger oder aber über die Streuobstwiesen kostenlos, sowie sämtliche Mitmach-Aktionen. Neben der Biologischen Station, dem Römische Museum und der Kaltblutpferdezucht Reuter, die auf Haus Bürgel beheimatet sind, beteiligten sich an dem Aktionstag weitere Vereine und Organisationen wie der NABU, der Welt-Laden Urdenbach, der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, die Naturfreunde Düsseldorf oder der ADFC.

Eigentlich interessiere sie sich fürs Mittelalter. „Aber die Römer sind auch ganz cool“, so die junge Besucherin. Zweimal schon sei sie mit der Schule auf Haus Bürgel gewesen. Auch Papa Christoph (34) aus Baumberg kennt das alte Kastell noch aus seiner Jugend. Und Oma Gerda freute sich für die Enkelin. „Ich denke, für die Kinder ist ein solcher Aktionstag nochmal etwas Besonderes. Es werden viele Aktivitäten geboten.“

Das bestätigte auch Iris aus Leverkusen, die ebenfalls mit den Enkelkindern Fabian (9) und Emelie (4) auf dem Gutshof vorbeischaute. „Ich fand das Bogenschießen sehr cool“, berichtete Fabian, während Schwester Emelie stolz ihren selbst gebastelten Blumenhaarkranz herzeigte. „Diese Blumen habe ich ausgesucht“, sagte sie.

Neben den Römerdarstellern, die auch selbstgebackenes Brot im alten Lehmofen mit selbst gerührtem Moretum oder alten Muslum-Wein zum Probieren anboten, waren auch Mitarbeiter der Biologischen Station auf dem Platz vertreten. Sie entführten Kinder und Erwachsene, neben Spiel- und Bastelangeboten auch in die Welt der alten Flora und Fauna um den Gutshof.