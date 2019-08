Monheim : 900 genießen Kultur auf dem Schiff

Monheim Beide "Schiff ahoi"-Touren der Monheimer Kulturwerke waren fast ausverkauft. Eine Wiederholung ist geplant.

Das Schiff am Monheimer Anleger – ein imposanter Anblick. Die Gäste knubbeln sich. Verkehrskadetten begleiten die Besucher an Bord. Die MS Fantasie der Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt GmbH, das zweitgrößte Schiff der Flotte, ist am Sonntag zu zwei Kulturfahrten gestartet. 400 Gäste hat Monheims Kulturchef Martin Witkowski zur Familienfahrt am Nachmittag begrüßt. Das Weimarer Salonorchester spielt Caféhaus-Musik, während am Ufer die Kulturraffinerie 714, der Aalschockker und später auf der anderen Rheinseite die Stadt Zons vorbeiziehen. Wo die Großen die Aussicht genießen, lassen sich Kinder schminken. „Die sind seelig-strahlend von Deck gegangen“, sagt Witkowski, der mit seinem zehnköpfigen Team jeden Gäst einzeln verabschiedet hat.