Monheim Kopf einer Schleuser-Bande verhaftet

Das städtische Übergangswohnheim an der Niederstraße war eines von vier Objekten in Monheim, Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen, die am Montagabend und Dienstag von 80 Beamten der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock Wohnungen durchsucht worden sind. In Monheim wurden dabei zwei Haftbefehle vollstreckt, unter anderem gegen den Kopf einer Schleuser-Bande, einen 41-jährigen Libanesen, der in Duisburg wohnt, wie Torsten Tamm, Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt mitteilt. Auch ein Bewohner der Unterkunft sei dabei festgenommen worden, erklärt Sebastian Johnen, Leiter des Bereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Monheim. In der Unterkunft sei auch eine Waffe sichergestellt worden, so Polizeisprecher Tamm.