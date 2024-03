Kreisweit die meisten Monheim schickt 16 Talente zum Landeswettbewerb „Jugend musiziert“

In Köln werden vom 8. bis 12. März die NRW-Preisträger ermittelt. Musiziert wird in der Hochschule für Musik und Tanz, im Humboldt-Gymnasium, der Alten Feuerwache, der Domsingschule und der Musikfabrik. Bei den Wertungen geht es auch darum, wer den Sprung zum Bundeswettbewerb schafft. Der findet in diesem Jahr vom 16. bis 23. Mai in Lübeck statt. Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ findet inzwischen seit 60 Jahren statt. Mehr als eine Million Kinder und Jugendliche haben seit 1964 teilgenommen.