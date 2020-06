Monheim : Betroffene ziehen Kraft aus dem Wissen, nicht allein zu leiden

Monheim Bei der Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit treffen sich 14 Menschen, die an Depressionen oder Ängsten leiden, regelmäßig. Initiatorin Tina Reiter bedauert, dass seelische Erkrankungen immer noch tabuisiert werden.

Tina Reiter hat selbst eine äußerst belastende Lebensgeschichte hinter sich, die ihre Seele in die Dunkelheit gestürzt hat. „Ich habe drei Jahre die Wohnung nicht verlassen“, erzählt sie. Sogar als ihre eigene Schwester vor der Tür stand, konnte sie nicht öffnen. „Obwohl ich sie gesehen habe.“ Zu übermächtig war die Angst. Doch Tina Reiter hatte großes Glück. „Mein Partner hat mir sehr geholfen – und mein Hund“, verrät sie. In mühevoller Kleinarbeit hat sie es geschafft, wieder vor die Tür gehen zu können.

Sie besuchte eine Selbsthilfegruppe (SHG), die dann jedoch immer größer wurde. „Man kam nicht mehr recht zum Zuge“, erzählt sie. Da dachte sie sich: „Es kann doch nicht so schwer sein, eine eigene Selbsthilfegruppe zu gründen.“ Gesagt – getan. Das größte Problem war, einen geeigneten Raum in Monheim zu finden. Hier ist Tina Reiter von Pontius zu Pilatus gelaufen, bis sie schließlich in einem Seniorenheim fündig geworden ist. So fand dort vor sieben Jahren das erste Treffen der Monheimer „Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit“ statt.