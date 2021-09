Monheim Kunstaktion : Künstlerpaar braut „schwarz-pfeffriges Alt“

Das Künstlerduo Jan Philip Scheibe und Swaantje Güntzel lud zum Bierbrauen auf das Dach der Kunstwerkstatt. Fachmann Ludger Schweer (li) hat den Treber angesetzt, in der er auch Dost oder Schwarzen Senf mischte. RP-Foto: RALPH MATZERATH Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Gute Resonanz bei der Mit-Mach-Kunst von Scheibe & Güntzel auf dem Dach der Kunstwerkstatt an der Turmstraße. Das Bier kann im Januar zu deren offizieller Eröffnung getestet werden.

Bierbrauen hat im geschmacklich toleranten Monheim eine lange Tradition, denn nur hier pflegen im Rheinland Alt und Kölsch eine durchaus friedliche Koexistenz. Ein Grund für das Hamburger Künstlerduo Scheibe & Güntzel, sich im Rahmen des Kunst-Camps 2021, das von der Kunstwerkstatt initiiert wurde, auch mit dem Brauen von Bier zu befassen. Die Kunstwerkstatt an der Turmstraße 20 fungiert als Aktionsort, Kunstraum und Veranstaltungsstätte der Kunstschule Monheim. Die gesamte Aktion „Preserved/Schwemmland/Monheim am Rhein“ könnte als Mit-Mach-Mischung aus Botanik und Street-Art zur künstlerischen Veranschaulichung lokaler Historie definiert werden. Sie startete im März mit verschiedenen Kulturpflanzungen im öffentlichen Raum. „Die Aktion gliederte sich in drei Zeitabschnitte, der Aussaat mit Performances zu Aussaat-Traditionen, der Wachstumsphase mit Beobachtung und Pflege sowie der Ernte mit der Verarbeitung der Pflanzen, zu der jetzt auch das Bierbrauen hier auf der Dachterrasse gehört“, sagt Niina Valavuo, Programmleiterin der Kunstwerkstatt.