Monheim Katja Stahlschmidt heißt die neue Schützen-Königin

Das Schützenfest wird dieses Jahr in besonderer Form gefeiert. Normalerweise findet es drei Wochen nach Pfingsten statt, das Königsschießen am Wochenende vor dem Fest. Da die Monheimer nächstes Wochenende aber das Stadtfest feiern, wurden das Schießen und das Schützenfest in diesem Jahr an einem Wochenende gebündelt. Wichtig ist den rund 70 Mitgliedern der Baumberger Schützenbruderschaft, dass die Festlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr ganz traditionell drei Wochen nach Pfingsten vom 20. bis 23. Juni statfinden können.