Einsatz in Monheim in der Nacht zu Samstag : Behörden decken illegales Glücksspiel auf

Monheim Unversteuerter Shisha-Tabak und Alkohol in Kellerräumen einer Bar entdeckt. 90 Personen wurden überprüft. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der erstatteten Strafanzeigen auf zwölf, die der eingeleiteten Ordnungswidrigkeiten-Verfahren auf 18, so die Kreispolizei.

In einer der kontrollierten Shisha-Bars stellte die Polizei einen Teleskopschlagstock sicher, in einer anderen Bar fanden die Beamten einen Elektroschocker, der griffbereit unter der Theke versteckt gewesen war. In beiden Fällen erstatteten die Beamten Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei einem der Anwesenden wurde außerdem eine geringe Menge Cannabis gefunden und sichergestellt. In zwei Shisha-Bars bestehe der Verdacht auf illegales Glücksspiel. So stellten die Behörden zwei Glücksspielautomaten sicher: Einer der Automaten sei manipuliert gewesen und daher illegal, so die Polizei. Der andere sei zwar grundsätzlich legal, man habe das Gerät aber nicht angemeldet. Bei einer ersten Auswertung der Automaten vor Ort stellten die Beamten fest, dass dort monatlich fünfstellige Beträge „durchgelaufen“ waren, so die Polizei. Weitere Auswertungen der Steuerfahndung sollen nun erfolgen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, teilen die Beamten weiter mit.