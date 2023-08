Aus Leverkusen, Langenfeld, Düsseldorf Monheim wird mehr auswärtige Schüler abweisen müssen

Zwei neue Grundschulen, zwei Gesamtschulen, die baulich erweitert beziehungsweise komplett neu gebaut werden, eine Achtfach-Turnhalle im Bau, dazu etliche weitere An- und Umbauten an Schulen – das Investitionsvolumen von Monheim am Rhein in seine Schullandschaft gleicht eher dem einer Großstadt denn dem einer 43.000-Einwohner-Kommune. Und doch wird dieser Ausbau nur dann reichen, wenn die Stadt den Zulauf von Schülern aus Leverkusen, Langenfeld und Düsseldorf-Süd stärker begrenzt als bisher. Dies wurde am Mittwoch im städtischen Schulausschuss deutlich.