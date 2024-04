Freiwilliges Engagement in Monheim Befragung im Mitmach-Portal zum Ehrenamt

Die Möglichkeiten, sich in Monheim am Rhein freiwillig für die Gesellschaft zu engagieren, sind bereits jetzt schon vielfältig: Ehrenamtliche Helfer unterstützen die Tafel und den Sanitäts- oder Rettungsdienst, gärtnern gemeinsam, lesen Kindern vor, bieten Freizeitbegleitung in Pflege- und Altenheimen an und helfen in den Moki-Cafés sowie auf Haus Bürgel. Die Stadt unterstützt Interessierte sowie Institutionen, die mit Freiwilligen zusammenarbeiten über die Ehrenamtsbörse. Hier werden Informationen zu den Einsatzbereichen, den Zielgruppen, den Einsatzorten und den zeitlichen Umfängen beider Seiten aufgenommen. So werden Engagierte mit den passenden Organisationen zusammengebracht.