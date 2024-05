Vor dem Monheimer Rathaus Beflaggung am Sonntag für Deutsch-Israelische Beziehungen

Israel und die Bundesrepublik sind heute durch enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Kontakte verbunden. Die ersten Schritte auf diesem Weg ging man in den 1950er-Jahren, kurz nach dem Ende des vom nationalsozialistischen Deutschland begangenen Völkermordes an den europäischen Juden. 1965 wurden dann offiziell diplomatische Beziehungen aufgenommen. Das Wissen um die Vergangenheit, gemeinsame Werte und Interessen verleihen den Beziehungen zwischen beiden Staaten einen besonderen Charakter. Israel ist für die Bundesrepublik heute der größte Handelspartner im Nahen Osten. 2014 hat Deutschland die konsularische Vertretung von Israelis in jenen Staaten übernommen, in denen Israel keine Botschaften unterhält.