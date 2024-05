Über 1700 Besucher Beeindruckendes Richtfest in der Monheimer Kulturraffinerie

Ein unüberschaubarer Pulk von Menschen hatte sich kurz nach 16 Uhr am Baustelleneingang der ehemaligen Ölraffinerie am Rhein eingefunden. Neugierig auf das, was ab Herbst 2025 sowohl als Spiel- und Opernhaus Heimstätte großer Theater- und Musikaufführen werden soll, ebenso wie Humor-Arena für Comedians und Kabarettisten, Ballsaal für große Feste und Feiern, sowie kunterbunte Zentrale des närrischen Brauchtums in der Stadt. „Der Ansturm ist atemberaubend“, entfuhr es etwa Bürgermeister Daniel Zimmermann. Mit 700 bis 800 Besuchern hatte die Stadt im besten Fall geplant. Bei 1700 hörten die Zählklicker auf zu dokumentieren.