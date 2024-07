Trainingscampi n Monheim Bayer-Campus – Problem Trinkwasserschutz „technisch beherrschbar“

Das Trainingscamp des Bundeserstligisten Bayer 04 soll nicht in Leverkusen, sondern in Monheim eine Heimstätte finden? Warum die Stadt Leverkusen nicht ihren erst kürzlich so erfolgreichen Vorzeigesportverein unterstützt, fragte jüngst der Langenfelder Bürgermeister konsterniert. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Bayer 04 bestehe seit vielen Jahren und auf vielen unterschiedlichen Ebenen, teilt die städtische Pressesprecherin Dr. Ariane Czerwon mit. Bayer 04 sei Teil der Stadtidentität und damit ein wichtiger Gesprächspartner für die Stadt – „völlig unabhängig übrigens von den jüngsten Erfolgen, die Bedeutung des Klubs für die Stadt war auch davor schon sehr groß.“ Dennoch stehe „nach wie vor im Stadtgebiet keine entsprechende Fläche für einen geeigneten Campus zur Verfügung“, so Czerwon.