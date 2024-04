Für Freizeit, Wettkämpfe und Olympia Monheim baut Skatepark für zwölf Millionen Euro

Es ist ein weiteres Prestige-Projekt, das die Stadt Monheim im Sportausschuss am kommenden Mittwoch, 17. April, auf den Weg bringen will. Rund zwölf Millionen Euro sollen in den Bau einer olympiatauglichen Skateanlage Am Kielsgraben investiert werden. Bis Ende 2026 soll alles fertig sein. Der neue Park erstreckt sich dann über rund 9400 Quadratmeter und liegt unmittelbar neben dem neuen Sportzentrum mit Tennisanlagen und Fußballplätzen. Hier haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Das Kölner Büro Landskate hat den Auftrag für die Umsetzung des Skateparks erhalten, nachdem 2022/23 ein europaweites Vergabeverfahren stattgefunden hat.