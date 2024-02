Fußball- und Tennisanlagen am Kielsgraben in Monheim Baustart für das Sportzentrum ist am Montag

Die letzten vier Bäume sind am Freitag gefallen. Am Montag beginnen die Bauarbeiten für das repräsentative Sportzentrum Am Kielsgraben in Baumberg. Das 60.000 Quadratmeter große Areal erstreckt sich von der Baumberger Chaussee bis zur Bürgerwiese. Können die Tennisplätze voraussichtlich im Sommer 2025 bespielt werden, müssen sich die Fußballer der Sportfreunde Baumberg wohl noch bis Herbst gedulden, berichtet Florian Sandner, im Rathaus zuständig für die Abteilung Straßen-, Wege- und Brückenbau. 23 Millionen Euro sind für das Großprojekt inklusive Planungskosten veranschlagt.