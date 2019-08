Monheim : Baumberger schauen sich einen echten Geysir an

Monheim (og) Die Mitglieder des Baumberger Turn- und Sportclub 1897 (BTSC) brechen am Samstag, 31. August, gegen 9.45 Uhr zu ihrer Vereinsfahrt auf. Ziel ist Andernach und das Naturspektakel mit Weltrekordcharakter: der Kaltwasser-Geysir mit seiner Fontäne von fast 60 Metern Höhe.

Nach einer Führung durch das Informationszentrum besteigen die Teilnehmer das Ausflugsschiff „Namedy“, um an den Ort des Ausbruches auf der Rheinhalbinsel zu gelangen. Nach der Rückfahrt mit dem Schiff am frühen Nachmittag geht es in die Stadt Andernach mit ihrer über 2000-jährigen Geschichte. Es steht ein geführter Stadtrundgang an. Zum Abendessen geht es in die Voreifel. Der Fahrpreis beträgt für Mitglieder 43 Euro. Noch besteht die Möglichkeit mitzufahren.