Spielplatz : Baumbergs Spielplatz ist frisch saniert

Monheim Harfen, Girlanden und Lianenbrücken haben kleine Kletterfans im Baumberger Norden schon ausprobiert. Dort hat die Stadt rund 130.000 Euro in einen Spielplatz investiert und die rund 550 Quadratmeter große Spielfläche Im Rennenkamp umgestaltet.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es fast 70 öffentliche Spielflächen für verschiedene Altersklassen. Im vergangenen Jahr wurden die umgestalteten Spielplätze an der Wilhelm-Leuschner-Straße, Helene-Lange-Straße, Richard-Wagner-Straße und der Straße Unter der Schmiede eröffnet, in diesem Jahr waren neben dem Spielplatz Im Rennenkamp die Spielflächen an der Marderstraße und am Radstädter Weg dran. Im kommenden Jahr werden drei Spielflächen an der Bregenzer Straße, dem Kapfenberger Weg und dem Heinrich-Zille-Platz umgestaltet.