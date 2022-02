Gemeinde Baumberg : Baumbergs Pfarrer Becker ist tot

Monheim Rund 35 Jahre hat er als Pfarrer in der Gemeinde gewirkt. Schon 2018 ist er aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand gegangen. Sein Tod hat die Gemeinde schockiert.

(og/pc) Baumbergs ehemaliger Pfarrer Peter Becker ist tot. Er ist am 31. Januar im Alter von 64 Jahren gestorben. Dass teilt die Gemeinde in einer Anzeige mit. „Er war nah an den Menschen in unserer Gemeinde und hat bleibende Spuren in den Herzen derer hinterlassen, die ihm als Pfarrer anvertraut waren“, sagt Pfarrer Falk R. Breuer. „Wir sind dankbar für den Dienst, den Peter Becker in unserer Gemeinde geleistet hat.“ Bereits 2018 hatte Becker sich nach 35 Jahren aus dem aktiven Gemeindedienst verabschiedet. Aus gesundheitlichen Gründen. Doch er hat die Baumberger evangelische Gemeinde rund um die Friedenskirche geprägt und immer wieder mitgeholfen, wenn es seine Gesundheit zugelassen hat.