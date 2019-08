Monheim : Sommerfest der Baumberger Netzwerker

Monheim Bürgermeister Daniel Zimmermann feiert mit und lobt das Engagement der Zwar-Gruppe.

(og) Die Gruppe der über 55-Jährigen in Baumberg hat auf dem Festplatz des Baumberger Bürgerhauses ein Fest organisiert. Und das sei der Vereinigung gut gelungen, die sich vor etwa drei Jahren zusammen gefunden hatte, teilt diese mit. „Zwar“ („Zwischen Arbeit und Ruhestand“) ist ein Projekt, das Menschen ermuntert, sich frühzeitig in Gruppen zusammenzufinden, bevor sie im Ruhestand in ein Loch fallen. Die Gemeinschaften organisieren sich später selbst und arbeiten Freizeitaktivitäten aus, wie etwa das Sommerfest in Baumberg.