Am Bosporus : Baumberger Tennis-Vorstand besucht türkische Partnerstadt

Die Stadt Monheim begleitete das Treffen.

Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Monheim und dem Istanbuler Stadtteil Atasehir war kürzlich eine Delegation des Baumberger Tennisclub am Bosporus zu Gast. Zwei Vorstandsmitglieder des BTC folgten einer Einladung des „ATSK – Atasehir Tenis Spor Külübü“. Organisiert und begleitet wurde die Reise von der Stadt Monheim und dem Städtepartnerschaftsbeauftragten Engin Altinova. Interessante Eindrücke, ein Besuch beim Vize-Bürgermeister İlhami Yımaz, die 18-Millionen-Einwohner-Metropole Istanbul und ein Tennismatch bildeten ein reizvolles Programm. Laut BTC sind jetzt gemeinsame Aktivitäten im Jugendbereich in Planung, ebenso ein Gegenbesuch aus Atasehir im Sommer in Monheim. Der Stadtbezirk von Istanbul zählt 450.000 Einwohner und ist Monheims jüngste Partnerstadt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich Atasehir zu einem Geschäftzentrum mit modernen Neubaugebieten entwickelt. Seit 2015 ist es den beiden Städten gelungen, mehrere Austausche zu verwirklichen, so etwa zwischen dem Otto-Hahn-Gymnasium und zwei Schulen in Atasehir.