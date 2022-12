Offenes Adventsliedersingen Baumberger singen zusammen

Mit Gesang und musikalischer Begleitung stimmten Doro Heymann und Manfred Klein (Gitarre) bekannte und neue Weihnachtslieder an, begleitet am Klavier von Franz-Josef Mühlenhoff. Auf die Leinwand projizierte Liedtexte machten den Gästen das Mitsingen leicht und so wuchs die Erkenntnis: : Gemeinsames Singen – gemeinsam die Stimmbänder aktivieren, Geist und Seele erfrischen – das macht einfach Freude.