Monheim Pfarrkarneval : Tanzgarden ernten Applaus im Bürgerhaus

Monheim Zum zweiten Mal rockt die Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius mit ihrem Pfarrkarneval das Baumberger Bürgerhaus. Über 160 Jecken honorieren mit großem Applaus und Ovationen das vielseitige Programm, zu dem die karnevalistischen Ortsvereine und Garden einen wesentlichen Teil beitragen.

Traditionell schon seit über 20 Jahren ziehen der Monheimer Prinz (Prinz Alex I. und Prinzessin Sabi) mit dem „Dreierrat“ (Günther Thiele, Stefan Schertgens und Sandra Schertgens) und seinem großem Gefolge sowie der Prinzengarde in den Saal ein. Wieder ist die gereimte Begrüßungsrede von Günther Thiele gespickt mit kritischen Worten zur internationalen und deutschen Politik. Durchgehend positiv, aber mit kleinem Seitenhieb auf die „Lüpertz-Leda“ sind die Ausführungen zur lokalen Politik, bevor Thiele die jecken Majestäten begrüßt. Prinzenpaar und Prinzengarde lassen mit ihrem Programm Bühne und das Publikum erzittern. Der neue Pfarrer Michael Hoßdorf als „Ne Witzige“ lässt den Jecken die Tränen in die Augen schießen und zeigt beeindruckend, dass dieses Amt auch mit Humor verbunden sein kann. Eine besondere Situation bei einer Eheberatung schildern die Jecken Henrik Odenthal, Daniela Odenthal, Sandra Schertgens. Der Saal kocht auch bei den musikalischen und tänzerischen Darbietungen der Marienburggarde, der Hippegarde, der Boomberger Dorfgarde und auch der Rheinstürmer, die das erste Mal dabei sind und ihr grandioses Tanzprogramm darbieten. Das Finale bildet der Auftritt der „berittenen Garde zu Fuß“ Kin Wiever, bei dem die tänzerischen Künste auch der Moderatoren gefragt sind. Die Jecken können auch dieses Mal auf einen berauschenden, stimmungsvollen Pfarrkarneval zurückschauen und freuen sich aufs nächste Jahr. Eine Stimme aus den Besucherkreisen: „Wie bemerkenswert und schön ist es, dass Monheim, aber auch speziell Baumberg, mit so vielen tollen Tanzgarden aufwarten kann. Darauf kann man sehr stolz sein“. og