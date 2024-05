Vor 140 Jahren Ein Spaziergang führte zur Gründung des Baumberger Männerchors

Vor 140 Jahren, im Juni 1884, trafen sich an einem schönen Sonntag einige sangesfreudige Männer zu einem Ausflug in der Baumberger Aue. Der Ziel ihres Spaziergangs war die alte Linde an der Rhein-Fähre, die von Urdenbach nach Zons übersetzte. Die Männer sangen bestens gelaunt frohe Lieder und beschlossen daraufhin, einen Männergesangverein zu gründen.