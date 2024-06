Baumberger feiern ihre Straße Mit der Gondel über die Hauptstraße

Das Hauptstraßenfest ist eindeutig ein Kinder-Event. Sie finden überall Programm nach ihrem Geschmack und sind auch reichlich vertreten. Paula lässt sich ein Tattoo machen. Natürlich nicht stechen, sondern per Schablone und Airbrush auf das Ärmchen zaubern. „Stechen würde Mama nicht wollen“, sagt die Kleine. Obwohl sie gerne eins hätte, das dauerhaft hält und das sie in der Schule vorzeigen kann. So überlebt das kleine Kunstwerk auf der Haut nur bis zur nächsten Dusche. Und die will Paula etwas hinaus zögern.