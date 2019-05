Stadtgespräch : Baumberger erkunden Tropfsteinhöhle

Das nächsten Treffen der Zwar-Gruppe sind am 23. Mai und 6. Juni.

In 30 Meter Tiefe hat sich die Zwar-Gruppe Baumberg kürzlich ein unterirdisches Vergnügen gegönnt – sie besuchte die Wiehler Tropfsteinhöhle im Oberbergischen Kreis. „Zwar“ steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ – ein Freizeitnetzwerk rüstiger Senioren. Die Wiehler Tropfsteinhöhle gleicht einem Labyrinth mit 1,4 Kilometer Länge. Sie kann von einem gut begehbaren 400-Meter-Rundweg aus bewundert werden. Stalagmiten und Stalaktiten bieten skurrile Formen. Vor etwa vier Millionen Jahren existierte hier ein Meer, dessen Muschelreste heute noch zu sehen sind. Außerdem entwickelten sich im Laufe der Zeit durch die künstliche Beleuchtung während der Führungen bei einer fast gleichbleibenden Temperatur von acht Grad Algen, kleine Farne und Moose an den Wänden. Das Höhlensystem bietet überdies den kleinen Wasserfledermäusen einen idealen Unterschlupf. Nach einer ausgiebigen Besichtigung kam auch der kleine Hunger im naheliegenden Lokal nicht zu kurz. Begeisterte Zwarler traten gesättigt und zufrieden die Heimreise an. Für alle, die sich für die Baumberger Zwar-Gruppe interessieren: Die Zusammenkünfte sind alle 14 Tage im Bürgerhaus, Humboldtstraße 8. Die nächsten Treffen sind am 23. Mai und 6. Juni (jeweils 18.30 Uhr). Neue Mitglieder sind willkommen.