Bravo : Baumberger Awo-Kindergarten ist jetzt „Klima-Kita“

Monheim Die Klima-Agentur NRW hat die Einrichtung an der Geschwister-Scholl-Straße für ihr nachhaltiges Engagement ausgezeichnet. Zuletzt hat die Kita in einer dreiwöchigen Aktion mit den Kindern zu den Themen Mobilität, Konsum, Ernährung und Müll gearbeitet.

Naturwissenschaften, Ökologie und Nachhaltigkeit stehen in der Awo-Kita Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg schon lange auf der Tagesordnung. Deshalb darf sie sich jetzt „Klima-Kita NRW“ nennen.

Die Einrichtung verfügt nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt über eine Solaranlage und einen Windgenerator auf dem Dach. Wie viel Energie daraus eingespeist wird und wie hoch der Verbrauch ist, zeigt Kindern und Eltern ein Display in der Eingangshalle an. Ein bespielbarer Stromkreis lädt die Kinder täglich zum Experimentieren ein, um Strom aus eigener Kraft zu erzeugen. Um Müll zu vermeiden hat die Einrichtung zudem den Milcheinkauf umgestellt und wird wöchentlich mit Milchglasflaschen statt Tetra Packs beliefert. In diesem Sommer sollen auch keine Wasserflaschen aus Plastik mehr gekauft werden.