Stadtgespräch : Baumberger ahmen Leben im Orbit nach

Nach dem Besuch in Porz können sich die Baumberger gut vorstellen, wie es sich in der Schwerelosigkeit arbeiten lässt. Foto: RP/Verein

Monheim 24 Mitglieder des Freizeit-Netzwerks Zwar besuchen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

(gut) Eine Gruppe des Baumberger Zwar-Netzwerks hat kürzlich einen Abstecher nach Köln-Porz unternommen, zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). 24 Mitglieder der Vereinigung, die unter dem Motto „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ Freizeitaktivitäten für unternehmungslustige Senioren organisiert, besuchten das für die Forschungsfelder Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, Energie und Sicherheit zuständige Zentrum. In Porz werden unter anderem Astronauten und Kosmonauten fachlich ausgebildet und untersucht, um ihre Tauglichkeit für den Flug ins All zu testen, wie ein DLR-Mitarbeiter den Baumbergern erklärte. Die Ausbildung für einen Flug ins All dauert mehrere Jahre und ist sehr aufwändig.