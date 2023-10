BAB-Vorsitzender stirbt mit 71 Baumberg trauert um Helmut Heymann

Mit dem Traktor zur Arbeit? Das macht außer Landwirten eigentlich sonst niemand. Doch Helmut Heymann war kein „Eigentlicher“ und schon gar kein „Sonstiger“. Sondern ein Echter. Also schlüpfte er eines Morgens in einen seiner Business-Anzüge, stieg auf seinen Kramer-Trecker und knatterte los. In Richtung Cognis Headquarter im Monheimer Rheinpark. Beides – Anzug und Trecker – stand für Helmut Heymann, den Top-Manager und bodenständigen Baumberger. Doch war er viel mehr bodenständiger Baumberger als Top-Manager – mindestens so, wie ein Traktor größer, schwerer, auffälliger ist als eine Manager-Uniform. Nicht umsonst trug er auch im Job lieber ein Polo-Shirt zur Anzughose. Jetzt ist der langjährige Vorsitzende des Baumberger Allgemeinen Bürgervereins (BAB) gestorben. Er wurde – heutzutage muss man wohl sagen: nur – 71 Jahre alt.