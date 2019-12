Stadtgespräch : Besinnlich: Junggebliebene rocken das Bürgerhaus

Um die 130 Baumberger waren bei der Zwar-Feier mit dabei. Foto: RP/Zwar Baumberg

Monheim Das Freizeitnetzwerk Zwar feiert weihnachtlich in Baumberg.

Wenn das Christkind durch ein gläsernes Dach ins Bürgerhaus Baumberg hätte schauen können, so hätte es seine wahre Freude gehabt. Um die 130 Baumberger „Zwarler“ waren gekommen, um an der Weihnachtsfeier des Netzwerks teilzunehmen. „Zwar“ ist sein Name: „Zwischen Arbeit und Ruhestand“.

Eine Stimmung zwischen berauschend fröhlich, beschwingt und besinnlich erfüllte den Saal, in dem sich ein abwechslungsreiches Programm abspielte, das von den einzelnen Gruppen des Netzwerks erarbeitet wurde. So schmetterte die Rockgruppe ihre Lieder, intonierte die Gesangsgruppe „Haste Töne“ locker und gekonnt, bot die Prosa- und Lyrik-Gruppe lustige und nachdenklich stimmende Beiträge. Der Moderator kündigte alles einfühlsam an. Mitgetragen wurde das Fest durch die begeisterten Besucher, die bei vielen Liedern voller Inbrunst mitsangen.

In den Prgrammpausen wurden vom hauseigenen Zwar-DJ wunderschöne Lieder und Songs eingespielt. Später saß und stand man noch lange zusammen, und alle noch Anwesenden sangen voller Enthusiasmus mit der Rockgruppe zusammen die vorab geübten Songs. Bei Plätzchen, Glühwein und Kerzenschimmer in dem vom Betreiber festlich geschmückten Saal erlebten die Zwarler so einen von Freude und Freundschaft getragenen, lebhaften Abend, der zeigte, zu welch fester, intensiver Gemeinschaft dieses Netzwerks in den drei Jahren seines Bestehens zusammengewachsen ist.

Die Organisatoren dankten besonders Hildegard Klauke und Hans-Peter Anstatt von der Stadt Monheim für deren treue Unterstützung, aber auch ihrem „Hausvater“, dem Betreiber des Bürgerhauses, Hilgers und seinem Team.