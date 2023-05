Besucherströme Baumberg feiert seine Hauptstraße

Nur noch im Schneckentempo ging es am Samstagnachmittag durch die Baumberger Hauptstraße hindurch. Wer sich mit Kind und Kegel, samt Kinderwagen durch die Massen quetschen musste, bereute schnell die Entscheidung, ließ häufig die restliche Familie zu Fuß weiterziehen und entschied sich dann dafür, am Rand stehenzubleiben. Besonders rund um die Bühne hatte sich ein Stopfen gebildet. Den meisten Passanten und Besuchern aber schien das nur wenig auszumachen. Sie lachten, sangen und tanzten, prosteten sich mit einem kühlen Getränk in der Sonne zu. In Baumberg herrschte an diesem Tag, passend zum Motto und zum Wetter, ganz einfach heitere Urlaubsstimmung und Lebensfreude.