Gastronomie in Monheim Baumberg Beach investiert in Wintergarten

In vier Wochen, so schätzt Stepke, werde der Wintergarten fertig sein. „Die Fenster lassen sich wie eine Ziehharmonika aufschieben, so dass man wie im Freien sitzt.“ Die Terrasse sei ebenfalls in Betrieb, an diesem verregneten Vormittag finden gerade Baumschnittarbeiten statt, nach den Ostertagen ist das Gerüst am Wintergarten wieder aufgestellt worden. Stepke hat bereits einen Bauantrag für die Erweiterung der Terrasse in Richtung Rhein eingereicht. Gut zweieinhalb Meter soll sie mittels eines Betonkragarmes, der auf der Uferkrone verankert ist, über die Böschung hinausragen. Damit sollen weitere 30 bis 40 Sitzplätze gewonnen werden. „Neben der Stadt muss aber auch die Bezirksregierung Düsseldorf ihr Plazet geben“, sagt er.