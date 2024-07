Arbeiten in Monheim Baukran wird abgebaut – Auto- und Busverkehr von Sperrungen betroffen

Die Linie 791 fängt am Busbahnhof an, fährt über die Opladener Straße und Oranienburger Straße und endet am Mona Mare. Diese Strecke gilt auch für die Linie 790, die am Freitag an der Haltstelle Lankwitzer Weg und am Samstag am Mona Mare endet. Für diese beiden Buslinien werden am Freitag die Haltestellen Lankwitzer Weg, Treptower Straße und Erich-Klausener-Straße auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt. Die Haltestellen Monheim Markt und Kulturzentrum werden aufgehoben. Am Samstag werden neben den beiden Haltepunkten auch die Stationen Lankwitzer Weg, Treptower Straße und Erich-Klausener-Straße aufgehoben.