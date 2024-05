Landwirt aus Monheim Bei Bossmann gibt es nicht nur Erdbeeren und Spargel

Es ist wieder so weit: Robert Bossmann hat seine Verkaufsstände – überdimensionierte leuchtend rote Erdbeeren – an 18 Stellen in Monheim und Umgebung verteilt und bietet die leckeren Früchte und das edle Gemüse am Straßenrand an. Dieses Jahr waren die Erdbeeren besonders früh reif. Bereits am 12. April konnte er die ersten im Folientunnel ernten. „Dass ich Erdbeeren vor dem Spargel verkaufe, habe ich noch nie erlebt“ , sagt der 55-Jährige und staunt immer noch. ‚Schuld daran‘ sei der vergangene milde Winter, der dafür gesorgt hat, dass die süßen Früchte früh anfingen zu wachsen und zu reifen. Eigentlich ist die Erdbeerzeit im Juni, Juli. Da aber immer mehr Landwirte frühe Sorten im Folientunnel ziehen, werden sie auch in Deutschland früher reif und können etwa mit spanischen Erdbeeren konkurrieren. „Das ist der Konkurrenzdruck, wenn einer damit anfängt, ziehen die anderen nach“, räumt Bossmann ein.