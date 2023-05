Bauer Robert Bossmann hat mehrere Verkaufsstände Jetzt gibt es Spargel aus Baumberg

Seit dieser Woche läuft auf den Feldern des Monheimer Landwirts Robert Bossmann das große Stechen: Es gibt viel zu tun, denn so langsam kommt die Spargelernte in Schwung. „Bislang war es sehr verhalten“, berichtet Bossmann. Die wenigen Spargelstangen, die aus dem Boden geholt werden konnten, waren schnell vergriffen: „Wir waren die letzten Tage ausverkauft.“ Denn der Spargel, der es nicht so kalt mag, spross bislang nur zögerlich aus dem Boden. Jetzt, wo die Tage wieder etwas wärmer werden, wächst der Ertrag auf Bossmanns Feldern. „Und dann wird es auch mit dem Spargel mehr werden“, prophezeit der erfahrene Landwirt.