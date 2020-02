Wasserkunst : Bauer Bossmann und der Geysir

Monheim Die Pläne der Stadt, im Kreisel an der Rheinpromande für mehr als 400.000 Euro einen von Thomas Stricker entworfenen Geysir als Kunstobjekt zu installieren, der sporadisch in die Höhe schießt, sind Robert Bossmann ein Dorn im Auge.

Der Landwirt hat deshalb am Rosenmontag die Chance genutzt, als „närrischer Untertan“ seine Version eines Wasserspiels vorzustellen – außerhalb des Zugs. Am Rheinufer hat er eine Pumpe, wie er sie zur Bewässerung seiner Felder benutzt, an den Traktor angeschlossen und eine hohe Fontäne in die Höhe schießen lassen (RP-Foto: rm-) . „Das sieht schön aus und kann kostengünstig täglich laufen“, sagt Bossmann. Und keine Ampel müsse Autofahrer davor bewahren, angesichts der sprudelnden Kunst einen Unfall zu bauen. Eine Fontäne wie sie Bossmann vorschwebt, kann je nach Windverhältnissen auch auf einer Boje installiert werden. Sein Beispiel will er Monheimern am Freitag, 28. Februar, ab 16 Uhr, Samstag, 29. Februar, 11 Uhr, bei Südwind am Anleger geben. Dort, wo auch das Piwipper Böötchen festmacht.