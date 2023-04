Bauer Bossmann hofft auf besserer Wetter Nasses Wetter verzögert die Spargelernte

Im warmen und sonnigen Frühling des vergangenen Jahres konnte Bauer Robert Bossmann an seinen zahlreichen Verkaufsständen in der Region Mitte April längst frischen, knackigen Spargel aus Monheim anbieten. Doch in diesem Jahr verzögert sich die Ernte um viele Wochen. Das Wetter ist kühl, immer wieder regnet es ergiebig.