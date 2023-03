Opladener Straße in Monheim Bauarbeiten verzögern sich

„Komplikationen bei den Arbeiten an neuen Versorgungsleitungen haben uns in unserer Planung leider etwas zurückgeworfen“, sagt Florian Sandner, Abteilungsleiter im Bereich Bauwesen. „Die alte Hauptwasserleitung liegt im Bereich am Kieswerk nicht tief genug, um sie wieder nutzen zu können, wie zunächst angenommen. Auch entspricht das Material nicht mehr den neuesten Standards für eine Hauptwasserleitung“, so Sandner. „Daher muss ein neuer Graben erstellt, die neuen Hauptwasserleitungen eingelegt und anschließend wieder in Betrieb genommen werden.“