Monheim Bauarbeiter in Baugrube verschüttet

Monheim · Am Montag wurde an der Alfred-Nobel-Straße auf einer Baustelle in einer Baugrube bei einem Unfall ein Arbeiter verschüttet.

20.03.2023, 13:53 Uhr

Ein Bauarbeiter wurde am Montag in Monheim verletzt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte