Granatenfund Unter den Linden : Bauarbeiter finden Granate aus dem Zweiten Weltkrieg

Monheim Bei den Erdarbeiten am Weg zum neuen Wohnquartier Unter den Linden haben Bauarbeiter am Montagvormittag eine amerikanische 155-Millimeter-Sprenggranate gefunden.

(og) Das teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Die Arbeiter haben sofort den Kampfmittelräumdienst gerufen. Der gibt Entwarnung. Der Sprengkörper hat keinen Zünder mehr. Die Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes transportieren ihn ab. Der Fundort, so berichtet Spekowius, sei eher ungewöhnlich. Vermutlich sei die Granate durch Aufschüttungen an ihren jetzigen Fundort gelangt. Entdeckt wurde sie ungewöhnlich nah unter der Oberfläche – in nur etwa einem halben Meter Tiefe.