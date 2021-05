Verkehrsbehinderung : Bauarbeiten: Montag gibt’s Engpässe am Berliner Ring

Monheim m Rahmen der Bauarbeiten rund um den Berliner Ring in Höhe Monheimer Tor wird es dort am Montag, 10. Mai, voraussichtlich zwischen 9 und 14 Uhr zu Engpässen kommen.

(og) Im Rahmen der Bauarbeiten rund um den Berliner Ring in Höhe Monheimer Tor wird es dort am Montag, 10. Mai, voraussichtlich zwischen 9 und 14 Uhr zu Engpässen kommen. Das teilt die Stadt mit. Der Grund: Eine Überweg für Fußgänger wird abgebaut. Ein neuer entsteht ein Stück weiter Richtung Stadtmitte. Die Ampelschaltung wird bereits vorher stillgelegt und durch eine mobile Anlage ersetzt. Während der Arbeiten ist die Fahrbahn nur einspurig befahrbar. Im Rahmen der Umbauarbeiten ist die Bushaltestelle „Monheimer Markt“ an diesem Tag nicht anfahrbar – in Richtung Busbahnhof wird sie ab dem 17. Mai deaktiviert. Die Bauarbeiten finden im Rahmen der Umgestaltung rund um das Monheimer Tor statt. Monheims Mitte und Berliner Viertel sollen besser miteinander verbunden werden.