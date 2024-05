Sperrung in Monheim Bauarbeiten an der Bleer Straße – Umleitung über Ida-Siekmann-Straße

Auf der Linie SB33 werden die Haltestellen „Landwirtschaftszentrum“ und „Creative Campus“ in beiden Richtungen auf die gegenüberliegenden Straßenseiten verlegt und in der Gegenrichtung bedient. Die Haltestellen „Brückenschleeweg“, „Malbork-Platz“, „Albert-Einstein-Straße“ und „Insterburger Straße“ werden aufgehoben. Die Haltestelle „Alfred-Nobel-Straße“ der Linie SB79 wird auf die Haltestelle „Creative Campus“ verlegt, sodass die Linie an der Haltestelle „Creative Campus“ beginnt und endet. Die Haltestellen „Brückenschleeweg“ und „Königsberger Straße“ entfallen.