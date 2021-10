Fluthilfespende aus Monheim : BASF-Mitarbeiter spenden für Flutopfer

BASF hat einen Firmensitz in Monheim an der Rheinpromenade. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Insgesamt 1,4 Millionen Euro aus BASF-Spendenaktion sind jetzt für Betroffene der Hochwasserkatastrophe abrufbar. Das teilt der Konzern mit Standort in Monheim mit.

(og) Nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli haben BASF-Mitarbeiter die Rekordsumme von 702.668 Euro zu Gunsten der BASF Stiftung gespendet. Das Unternehmen hat den Betrag auf insgesamt rund 1,4 Millionen Euro verdoppelt. Nachdem vom Hochwasser betroffene Mitarbeiter an Ahr und Erft bereits erste Unterstützung abgerufen haben, können nun auch Privat-Haushalte und gemeinnützige Institutionen und Organisationen Hilfsgelder beantragen. Um Spenden von der BASF Stiftung zu erhalten, müssen die Organisationen ihre Gemeinnützigkeit nachweisen. Die Höhe der Spendensumme orientiert sich dabei am Bedarf, in der Regel werden Zuwendungen von bis zu 10.000 Euro gewährt. Private Haushalte können eine Hilfe von 3.500 Euro bekommen. Unter basf-stiftung.org/hochwasser sind die notwendigen Informationen zu finden, etwa der Weg von der Frage nach Unterstützung bis hin zur Überweisung der Hilfsgelder. Anfragen können über ein Kontaktformular oder per E-Mail an basf-stiftung@basf.com gestellt werden.