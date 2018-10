Monheim BASF Lehrerfortbildung

Von Sandra Grünwald BASF hat Grundschullehrer geschult, Experimente in den Klassen zu machen. Das Material stellt das Unternehmen.

Was geschieht, wenn man Tinte in ein Glas klares Leitungswasser kippt? Richtig, das Wasser wird farbig. Und was geschieht, wenn man eine Kohletablette hinterher wirft? Das Wasser wird noch schmutziger – aber nur zuerst. Dann reagiert die Tinte mit der Kohle, die Farbe verbindet sich mit der Kohle. So kann das Wasser wieder gereinigt werden. Wie Wasser schmutzig und dann wieder sauber wird, das ist einer der Schwerpunkte, um die sich die Experimente drehen, die 15 Grundschullehrer in der Kantine der BASF Personal Care and Nutrition GmbH in Monheim eigenhändig durchführen dürfen.