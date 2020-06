Corona-Krise : Monheimer bitten um Hilfe für Kolumbien

Ein kolumbianisches Mädchen freut sich über ein Lebensmittelpaket, das seine Familie aufgrund der Hilfe der Schwestern vom armen Kinde Jesu bekommen hat. Foto: RP/Gemeinde

Monheim Das katholische Basarteam hat einen Partnerorden. Dessen Schwestern unterstützen Familien, deren Not sich wegen Corona noch verschärft hat. Da viele Eltern der von den Schwestern geförderten Schüler von „informeller“ Arbeit wie etwa vom Straßenverkauf von Essen oder Früchten leben, fiel dadurch ihre Einnahmequelle schlagartig weg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Hilferuf kommt aus Südamerika. Er ging an das Basarteam der Katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius, das jedes Jahr den Adventsbasar im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus organisiert – zugunsten der Schwestern vom armen Kinde Jesu in Kolumbien. Die Corona-Pandemie habe die Not der Kinder und Jugendlichen, um die sich der Orden kümmert, drastisch verschärft, teilte Schwester Clara Alicia jetzt mit.

Die caritative Arbeit der Schwestern – besonders die Ausbildung von Jugendlichen – gibt den Menschen in Kolumbien Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Neben guten Fachkenntnissen werden ihnen durch Bildung und Erziehung Werte vermittelt, um sie so noch mehr für die soziale Situation im Land zu sensibilisieren. Dann kam Corona. Hier eine Schilderung der Situation in der Hauptstadt Bogota, wo die Schwestern hauptsächlich wirken:

Info So kann man spenden Das Monheimer Basarteam von St. Gereon und Dionysius hat für die Schwestern vom armen Kinde Jesu in Kolumbien und ihre Arbeit ein Spendenkonto eingerichtet: Katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius, VR Bank, IBAN DE71 3056 0548 8999 7431 20, Stichwort: „Coronahilfe für Kolumbien“. Damit auch eine entsprechende Bescheinigung für das Finanzamt ausgestellt werden kann, ist es erforderlich, dass auf dem Überweisungsträger die vollständige Adresse angegeben wird.

Am 15. März wurde ganz Kolumbien per Dekret unter Quarantäne gestellt. Zusätzliche Ausgangssperren in verschiedenen Städten erschwerten die Situation der Menschen zusätzlich. Da viele Eltern der von den Schwestern geförderten Schüler von „informeller“ Arbeit wie etwa vom Straßenverkauf von Essen oder Früchten leben, fiel dadurch ihre Einnahmequelle schlagartig weg. Allein die Sorge, für die Familie Essen zu besorgen, ist riesig, gar nicht zu denken an Kosten für medizinische Hilfe.

Auf den Orden, besonders auf Schwester Maria del Rocio und ihr Team, kamen große Herausforderungen zu. So musste so schnell wie möglich der Unterricht auf virtuelles Lernen umgestellt werden. Außerdem sollte kein Mitarbeiter entlassen werden. Durch die Anschaffung verschiedener Programme und Lernsoftware kann inzwischen der virtuelle Schulbetrieb stattfinden. Nach nur drei Tagen waren alle Schulen und sogar die Kitas „in Betrieb“. „Unsere Direktorinnen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben ein Riesenpensum an Arbeit leisten müssen“, berichtet Clara Alicia in ihrem Brandbrief.

Drei große Sorgen liegen Schwester Maria del Rocio nun auf dem Herzen: Die Auszahlung der Gehälter an die Mitarbeiter muss sichergestellt werden; die Beschaffung der Nahrungsmittel für die Kinder, besonders in Cazuca sowie in den Armenschulen von Belen und Monterredondo, muss gewährleistet bleiben; die strengen Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung von Covid-19 in den Reihen der Schwestern müssen sichergestellt werden.

Barbara Thomas vom Monheimer Basarteam bittet aufgrund dieser Lage um großherzige Spenden für den Partnerorden und dessen Arbeit. Was mit jedem gespendeten Euro bewirkt werden kann, zeigen diese Kostenbeispiele: So sind für ein Mittagessen und ein Imbiss für ein Kind täglich 5400 Columbianische Pesos aufzubringen, das sind umgerechnet knapp 1,32 Euro. Mithin werden für 120 Kinder, die die Schwestern monatlich versorgen müssen, knapp 13 Millionen Pesos gebraucht (etwa 3200 Euro). „Das ist für unsere Verhältnisse hier relativ wenig, für die geringen Einkommensverhältnisse in Kolumbien allerdings sehr, sehr viel“, sagt Barbara Thomas. So verdiene ein Landarbeiter täglich nur rund 21.000 Pesos (5,16 Euro). „Von diesen Löhnen müssen die Menschen oft auch noch eine vielköpfige Familie ernähren“, unterstreicht die Monheimerin. Hinzu komme, dass viele Eltern aufgrund der jetzigen Situation kein Schulgeld bezahlen könnten, obwohl Schwester Maria del Rocio für April zehn Prozent Ermäßigung gegeben habe. Das habe zudem eine Verminderung der Einnahmen für die Ordensprovinz zur Folge. Aber die Gehälter der Angestellten und Lehrer müssten selbstverständlich korrekt bezahlt werden. Schließlich benötigten auch sie dringend ihr Geld. Das betreffe die sozialen Werke genauso wie die Schulen, ergänzt Anne Blasberg vom Basarteam.