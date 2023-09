Voll-Alarm in Monheim Badezimmer-Brand im sechsten Stock

Wegen eines Badezimmer-Brands im sechsten Obergeschoss eines Hochhauses hat die Feuerwehr in Monheim Vollalarm ausgerufen. Am Ende verlief der Einsatz am späten Sonntagabend an der Tempelhofer Straße glimpflich. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. „Vier Personen sollen bereits Rauch eingeatmet haben“, hieß es zunächst. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im sechsten Obergeschoss brannte. Die vier Personen hatten sich schon selbst in Sicherheit gebracht. Sie wurden vom Rettungsdienst auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht. Ins Krankenhaus musste niemand. Nach dem Löschen wurde die Wohnung entlüftet. Sie ist laut Einsatzleiter vorerst unbewohnbar. Während des Einsatzes kam es auf der Tegeler und der Tempelhofer Straße zu Verkehrsbehinderungen.