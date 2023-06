IAn der Turmstraße Badewannen rollen in der Altstadt um die Wette

In der Monheimer Altstadt liefern sich am Samstag, 10. Juni, ab 14 Uhr wieder diverse Kapitäne in ihren rollenden Badewannen ein kurioses Wettrennen. Veranstalter ist die Marienburggarde. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die letzte Veranstaltung 2021 abgesagt werden. Nach folglich vier Jahren Pause düsen die Sanitäreinrichtungen jetzt wieder um den Alten Markt herum. Bei ausgelassener Stimmung bietet die Altstadtgastronomie laut Veranstalter dabei leckere Kaltgetränke und schmackhaftes Essen. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos: www.marienburg-garde.de.