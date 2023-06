Heißer Contest in Monheim Großer Spaß beim Badewannen-Rennen

Monheim · In der Monheimer Altstadt lieferten sich am Samstag wieder diverse Kapitäne in ihren rollenden Badewannen ein kurioses Wettrennen. Hier gibt's die schönsten Bilder von dem schrägen Event.

11.06.2023, 10:16 Uhr

Eines der heißen Rennen auf der Tumstraße. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hitzeschlacht bei ausgelassener Stimmung in der Altstadt! 12 Bilder Badewannen-Rennen in Monheim 12 Bilder Foto: Matzerath, Ralph (rm-) Die Altstadtgastronomie bot leckere Kaltgetränke. Veranstalter des schrägen Events ist die Marienburggarde. Ein ausführlicher Bericht über den Sommerspaß folgt noch. Hier gibt's erst mal Bilder, Bilder, Bilder.

(seg)