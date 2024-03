Peter-Ustinov-Gesamtschule in Monheim Schulinterne Azubi-Börse bringt Schüler und Firmen zusammen

„Ich interessiere mich für Berufe im Bauwesen“, sagt Neuntklässlerin Sophia von Fragstein über ihre Motivation, sich auf der WeWeBe zu informieren. „Auf der Messe habe ich verschiedene Berufe in diesem Bereich kennenlernen und auch erfahren können, was nötig ist, um in diesen Berufen zu arbeiten.“ Mitschülerin Mayra Mensen wiederum war unter anderem am Stand der Polizei: „Eigentlich dachte ich, die Ausbildung bei der Polizei ist sehr hart, aber ich war überrascht zu hören, dass es nicht ganz so schwierig ist, wie ich dachte.“