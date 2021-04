Angebot der Awo : Senioren entdecken gemeinsam die digitale Welt

Zum digitalen Stricken können sich Seniorinnen am nächsten Donnerstag treffen. Foto: RP/dpa, Kai Remmers

Monheim Awo und Mehrgenerationenhaus wollen im Lockdown Angebote für mehr Miteinander unter den Senioren schaffen. Sie leisten auch Hilfestellung auf dem Weg in den Video-Chat.

(elm) Die Begegnungsstätten der Awo und das Mehrgenerationenhaus der Evangelischen Kirchengemeinde Monheim wollen Menschen auf ihren ersten Schritten zum digitalen Miteinander begleiten. Im kürzlich verschärften Lockdown ist es nicht möglich, Besucher in den Begegnungsstätten zu empfangen. Dennoch wollen die Verantwortlichen aus Mehrgenerationenhaus und Louise-Schroeder-Haus wieder etwas mehr Abwechslung in das Leben der Monheimer Senioren bringen und mit Besuchern in einen persönlichen Austausch kommen.

Deshalb laden sie gemeinsam zu zwei neuen wöchentlichen Angeboten ein: dem digitalen Kaffeeklatsch, er findet erstmals am Dienstag, 4. Mai, 15 Uhr statt, und dem digitalen gemeinsamen Stricken. Letzteres beginnt am Donnerstag, 6. Mai, 15 Uhr. Sogar der Kuchen für den digitalen Kaffeeklatsch wird im Louise-Schroeder-Haus gebacken. Er kann am Dienstag dort abgeholt werden, um ihn dann beim digitalen Kaffeetrinken zu verzehren. Das Backwerk muss bis montags 10 Uhr unter Telefon 02173 31411 bestellt werden.

Beim digitalen Stricken können die Teilnehmer während der Handarbeit in ungezwungener Atmosphäre miteinander in Kontakt kommen und sich Tipps und Hilfestellungen fürs Stricken einholen und austauschen. Natürlich kann auch gehäkelt oder einer anderen Handarbeit gefrönt werden.

An den Angeboten können alle Menschen teilnehmen, die Zugang zum Internet haben. Die Verantwortlichen aus Louise-Schroeder-Haus und Mehrgenerationenhaus unterstützen hier gerne, erklären den Weg zum Videochat Schritt für Schritt und holen so die Teilnehmenden in den digitalen Raum ab.