Monheim Awo-Programm : Awo Monheim organisiert Tour zum Weihnachtsmarkt

Monheim (og) Für den November hat die Awo ein buntes Programm im Louise-Schroeder-Haus zusammengestellt.

Angeboten wird eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Hattingen am Dienstag, 26. November. Abfahrt ist am Louise-Schroeder-Haus um 13 Uhr, Rückkehr gegen 20 Uhr. Informationen und Anmeldung unter Telefon 02173 31411.